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Опарин Александр Васильевич (Ф - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Опарин Александр Васильевич (Ф - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11736
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
06.12.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Полушкина Екатерина Ивановна
Отец - Полушкин Иван Васильевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Полушкина Александра Стефановна
Воспр. - Курчатова Таисия Алексеевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Опарин Александр Васильевич (Ф - ?), гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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