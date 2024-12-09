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Зайцева Екатерина Дмитриевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцева Екатерина Дмитриевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11735
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
06.12.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Зайцева Екатерина Дмитриевна
Отец - Зайцев Дмитрий Андреевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Зайцева Пелагея Федотовна
Воспр. - Булыкина Пелагея Андреевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Сулимов Гаврил Федотович (Федогович ?), гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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