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Жукова Анастасия Семеновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жукова Анастасия Семеновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11734
Роль персоны
Мать
Дата события
06.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
06.12.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Жукова Анна Алексеевна
Отец - Жуков Алексей Владимирович, гражданин (Симский завод)
Мать - Жукова Анастасия Семеновна
Воспр. - Жуков Александр Михайлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Заварзина Татьяна Дмитриевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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