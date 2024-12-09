Юдина Анна Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдина Анна Андриановна

Юдина Анна Андриановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Юдина Анна Андриановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11733
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.11.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Мясникова Казарма д.
Дата крещения
28.11.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Юдина Евдокия Васильевна
Отец - Юдин Василий Андрианович, гражданин (Мясникова Казарма д.)
Мать - Юдина Александра Стефановна
Воспр. - Козин Василий Андреевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Юдина Анна Андриановна, дочь гражданина (Мясникова Казарма д.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.