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Решетов Андрей Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Решетов Андрей Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11732
Роль персоны
Отец
Дата события
26.11.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
26.11.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Решетова Екатерина Андреевна
Отец - Решетов Андрей Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Решетова Анна Дмитриевна
Воспр. - Решетов Иван Андреевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Решетова Александра Дмитриевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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