Шашкова Елена Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШашкова Елена Никитична

Шашкова Елена Никитична

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шашкова Елена Никитична
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11731
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.11.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
26.11.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Кузнецова Валентина Федоровна
Отец - Кузнецов Федор Гаврилович, гражданин (Симский завод)
Мать - Кузнецова Мавра Никитична
Воспр. - Комлев Иван Александрович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Шашкова Елена Никитична, дочь гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.