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Пьянова Евдокия Лавровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пьянова Евдокия Лавровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11730
Роль персоны
Мать
Дата события
25.11.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
25.11.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Пьянова Екатерина Владимировна
Отец - Пьянов Владимир Матвеевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Пьянова Евдокия Лавровна
Воспр. - Мартынов Фрол Петрович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Соколова Мария Васильевна, жена гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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