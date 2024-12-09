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Коростелев Николай Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Коростелев Николай Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11729
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.11.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
25.11.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Коростелев Николай Иванович
Отец - Коростелев Иван Федорович, гражданин (Симский завод)
Мать - Коростелева Мария Михайловна
Воспр. - Коростелев Николай Федорович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Опарина Екатерина Михайловна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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