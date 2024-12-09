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Напалкова Анна Сергеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Напалкова Анна Сергеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11728
Роль персоны
Мать
Дата события
24.11.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
24.11.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Напалкова Зоя Ивановна
Отец - Напалков Иван Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Напалкова Анна Сергеевна
Воспр. - Мартынов Павел Петрович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Напалкова Агрипина Васильевна, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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