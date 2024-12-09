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Малафеев Николай Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Малафеев Николай Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11727
Роль персоны
Урожд.
Дата события
19.11.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
19.11.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Малафеев Николай Дмитриевич
Отец - Малафеев Дмитрий Васильевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Малафеева Екатерина Федоровна
Воспр. - Малафеева Евдокия Васильевна, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Масленников Яков Федорович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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