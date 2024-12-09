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Горшков Николай Георгиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Николай Георгиевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11725
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.11.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
16.11.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшков Николай Георгиевич
Отец - Горшков Георгий Николаевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Горшкова Анастасия Тимофеевна
Воспр. - Боронина Анна Тимофеевна (Ф - ?), жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Комлев Александр Александрович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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