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Уренцева Анастасия Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Уренцева Анастасия Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11724
Роль персоны
Урожд.
Дата события
07.12.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
07.12.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Уренцева Анастасия Ивановна
Отец - Уренцев Иван Алексеевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Уренцева Марина Тимофеевна
Воспр. - Масленников Павел Григорьевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Ширшова Анастасия Николаевна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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