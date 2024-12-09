Курносова Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурносова Ольга Григорьевна

Курносова Ольга Григорьевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курносова Ольга Григорьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11723
Роль персоны
Мать
Дата события
08.11.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
08.11.1921
Возраст (лет)
32
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Курносов Михаил Михайлович
Отец - Курносов Михаил Андреевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Курносова Ольга Григорьевна
Воспр. - Курносов Дмитрий Андреевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Курносова Мария Андреевна, дочь гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.