Горшкова Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршкова Александра Алексеевна

Горшкова Александра Алексеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшкова Александра Алексеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11722
Роль персоны
Мать
Дата события
07.11.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
07.11.1921
Возраст (лет)
27
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшков Георгий Иванович
Отец - Горшков Иван Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Горшкова Александра Алексеевна
Воспр. - Китаев Василий Тимофеевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Харчевникова Антонина Алексеевна, дочь гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.