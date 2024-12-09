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Курносов Арсентий Андреевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курносов Арсентий Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11720
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
16.09.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Курносов Алексей Дмитриевич
Отец - Курносов Дмитрий Андреевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Курносова Евфросиния Михайловна (Мак. ?)
Воспр. - Жукова Анастасия Михайловна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Курносов Арсентий Андреевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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