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Курносова Евфросиния Михайловна (Мак. ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курносова Евфросиния Михайловна (Мак. ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11720
Роль персоны
Мать
Дата события
16.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
16.09.1921
Возраст (лет)
23
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Курносов Алексей Дмитриевич
Отец - Курносов Дмитрий Андреевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Курносова Евфросиния Михайловна (Мак. ?)
Воспр. - Жукова Анастасия Михайловна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Курносов Арсентий Андреевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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