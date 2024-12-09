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Горшкова Анна Никитична

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшкова Анна Никитична
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11719
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
11.09.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшков Дмитрий Никитич
Отец - Горшков Никита Яковлевич, кузнец, гражданин (Симский завод)
Мать - Горшкова Евдокия Константиновна
Воспр. - Горшкова Анна Никитична, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Сиденев Стефан Стефанович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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