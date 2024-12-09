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Шпелев Леонтий Матвеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шпелев Леонтий Матвеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11718
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
10.08.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Воронов Николай (незак. ?)
Мать - Воронова Татьяна Яковлевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Субботина Евдокия Федоровна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Шпелев Леонтий Матвеевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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