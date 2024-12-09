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Воронова Татьяна Яковлевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Воронова Татьяна Яковлевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11718
Роль персоны
Мать
Дата события
10.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
10.08.1921
Возраст (лет)
22
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Воронов Николай (незак. ?)
Мать - Воронова Татьяна Яковлевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Субботина Евдокия Федоровна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Шпелев Леонтий Матвеевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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