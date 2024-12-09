Харчевникова Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарчевникова Мария Федоровна

Харчевникова Мария Федоровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Харчевникова Мария Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11717
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.07.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
11.07.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшков Алексей Иванович
Отец - Горшков Иван Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Буслаева Татьяна Федоровна
Воспр. - Масленников Николай Федорович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Харчевникова Мария Федоровна, жена гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.