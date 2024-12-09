Норкин Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНоркин Николай Яковлевич

Норкин Николай Яковлевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Норкин Николай Яковлевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11716
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.07.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
11.07.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Круглов Илья Ильич
Урожд. - Круглов Николай Ильич
Отец - Круглов Илья Федорович, гражданин (Симский завод)
Мать - Круглова Анна Ильинична (Нина ?)
Воспр. - Круглова Пелагея Федоровна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - М асленникова Анна Прокопиевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Масленников Иван Федорович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Норкин Николай Яковлевич, (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.