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Леонов Иона Яковлевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Леонов Иона Яковлевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11715
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.06.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
12.06.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Леонов Петр Александрович
Отец - Леонов Александр Яковлевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Леонова Александра Максимовна
Воспр. - Горланова Мария Максимовна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Леонов Иона Яковлевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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