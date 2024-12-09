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Шеверев Петр ????

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шеверев Петр ????
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11706
Роль персоны
Отец
Дата события
24.09.1925
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Шеверева Валентина Петровна
Отец - Шеверев Петр ????, (Симский завод)
Мать - Шеверева Евдокия ???? (И - ?)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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