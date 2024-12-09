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Брылкина Мария Семеновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Брылкина Мария Семеновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11697
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.07.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
20.07.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Шапошников Павел Степанович
Отец - Шапошников Степан Алксеевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Шапошникова Ксения Дмитриевна
Воспр. - Брылкина Мария Семеновна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Салов Леонид Васильевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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