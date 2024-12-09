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Китаев Василий Александрович (И - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Китаев Василий Александрович (И - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11695
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.09.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
23.09.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Шепелев Иван Иосифович
Отец - Шепелев Иосиф Николаевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Шепелева Александра Ильинична
Воспр. - Китаев Василий Александрович (И - ?), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Шепелева Александра Иосифовна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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