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Салова Наталья Ивановна (ФИО - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Салова Наталья Ивановна (ФИО - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11691
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
05.09.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Шапошников Евгений Степанович
Отец - Шапошников Стефан Алексеевич (Степан), гражданин (Симский завод)
Мать - Шапошникова Стефанида Дмитриевна
Воспр. - Брылкин Андрей Семенович (О - ?), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Салова Наталья Ивановна (ФИО - ?), дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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