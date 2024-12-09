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Шабанов Иван Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шабанов Иван Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11690
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.06.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
25.06.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Шабанов Иван Иванович
Отец - Шабанов Иван Петрович (О - ?), гражданин (Самарская губерния, Бугурусланский уезд с. Карабаево)
Мать - Шабанова Агрипина Стефановна (Аграфена)
Воспр. - Новикова Василиса Григорьевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Шабаев Максим Петрович (Ф - ?), гражданин (Самарская губерния,)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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