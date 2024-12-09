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Ширшова Нина Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ширшова Нина Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11689
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.05.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
18.05.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Ширшова Нина Ивановна
Отец - Ширшов Иван Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Ширшова Мария Ивановна
Воспр. - Быкова Мария Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Ширшов Александр Федорович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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