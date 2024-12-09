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Шашкова Лидия Семеновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шашкова Лидия Семеновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11688
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.04.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
13.04.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Шашкова Лидия Семеновна
Отец - Шашков Семен Васильевич, гражданин, при почте (Симский завод)
Мать - Шашкова Мария Григорьевна
Воспр. - Сиденев Григорий Стефанович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Тимакова Елизавета Васильевна, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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