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Горшкова Евдокия Николаевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшкова Евдокия Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11687
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.03.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
14.03.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Ширшов Александр Николаевич
Отец - Ширшов Николай ????, гражданин (Симский завод)
Мать - Ширшова Мария ????
Воспр. - Горшкова Евдокия Николаевна, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Чекмарев Василий Романович, гражданин (????)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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