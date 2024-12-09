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Шашкова Екатерина Федоровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шашкова Екатерина Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11686
Роль персоны
Мать
Дата события
13.03.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
13.03.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Шашков Петр Ильич
Отец - Шашков Илья Павлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Шашкова Екатерина Федоровна
Воспр. - Енбеков Иван Александрович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Шашкова Наталья Павловна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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