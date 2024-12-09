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Шевалдина Анна Александровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шевалдина Анна Александровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11685
Роль персоны
Урожд.
Дата события
05.02.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
05.02.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Шевалдина Анна Александровна
Отец - Шевалдин Александр Семенович, гражданин (Симский завод)
Мать - Шевалдина Олимпиада Ивановна (Алимпиада)
Воспр. - Туманов Петр Александрович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Шевалдина Пелагея Семеновна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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