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Волков Григорий Георгиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Волков Григорий Георгиевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11684
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.01.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
22.01.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Шепелев Михаил Леонтьевич (Львович ?)
Отец - Шепелев Леонтий Матвеевич (Лев ?), гражданин (Симский завод)
Мать - Шепелева Агафья Матвеевна
Воспр. - Волков Григорий Георгиевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Шепелева Мария Леонтьевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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