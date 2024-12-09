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Чевардин Степан Иванович (ФИО - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардин Степан Иванович (ФИО - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11677
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.05.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
14.05.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Чертова Валентина Тимофеевна (Чернова ?)
Отец - Чертов Тимофей Федорович (Чернов ?), гражданин (Симский завод)
Мать - Чертова Елена Ивановна (Чернова ?)
Воспр. - Чевардин Степан Иванович (ФИО - ?), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Чертова Анастасия Александровна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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