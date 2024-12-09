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Чертова Елена Ивановна (Чернова ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чертова Елена Ивановна (Чернова ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11677
Роль персоны
Мать
Дата события
14.05.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
14.05.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Чертова Валентина Тимофеевна (Чернова ?)
Отец - Чертов Тимофей Федорович (Чернов ?), гражданин (Симский завод)
Мать - Чертова Елена Ивановна (Чернова ?)
Воспр. - Чевардин Степан Иванович (ФИО - ?), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Чертова Анастасия Александровна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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