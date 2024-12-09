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Чевардин Василий Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардин Василий Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11676
Роль персоны
Отец
Дата события
12.11.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
12.11.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Чевардина Любовь Васильевна
Отец - Чевардин Василий Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Чевардина Нина Ивановна
Воспр. - Хорькова Клавдия Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Чевардин Дмитрий Иванович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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