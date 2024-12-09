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Чевардина Пелагея Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардина Пелагея Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11674
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.06.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
29.06.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Чевардина Пелагея Ивановна
Отец - Чевардин Иван Петрович, гражданин (Симский завод)
Мать - Чевардина Татьяна Петровна
Воспр. - Карякина Евфросиния Васильевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Морин Василий Николаевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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