Салов Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалов Сергей Васильевич

Салов Сергей Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Салов Сергей Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11671
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
06.09.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Чертов Александр Тимофеевич
Отец - Чертов Тимофей Федорович, плотник хозяйственном отделе, гражданин (Симский завод)
Мать - Чертова Елена Ивановна
Воспр. - Салов Сергей Васильевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Чевардина Татьяна Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.