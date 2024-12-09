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Горшков Александр Ильич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Александр Ильич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11670
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.07.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
06.07.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Чернов Михаил Алексеевич
Отец - Чернов Алексей Петрович, рабочий в деревооб., гражданин (Симский завод)
Мать - Чернова Анна Николаевна
Воспр. - Горшков Александр Ильич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Чернова Татьяна Александровна, жена гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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