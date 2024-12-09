Чернов Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернов Алексей Петрович

Чернов Алексей Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чернов Алексей Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11670
Роль персоны
Отец
Дата события
06.07.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
рабочий в деревооб., гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
06.07.1921
Возраст (лет)
33
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Чернов Михаил Алексеевич
Отец - Чернов Алексей Петрович, рабочий в деревооб., гражданин (Симский завод)
Мать - Чернова Анна Николаевна
Воспр. - Горшков Александр Ильич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Чернова Татьяна Александровна, жена гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.