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Чевардин Александр Георгиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардин Александр Георгиевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11669
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.04.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
04.04.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Чевардин Иван Егорович
Урожд. - Чевардина Раиса Егоровна
Отец - Чевардин Егор Павлович (Георгий), (Симский завод)
Мать - Чевардина Евдокия Петровна
Воспр. - Пупкова Надежда Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Чевардин Александр Георгиевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Чевардина Екатерина Георгиевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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