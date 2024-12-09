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Хорьков Петр ???? (Харьков)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Хорьков Петр ???? (Харьков)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11668
Роль персоны
Отец
Дата события
06.09.1925
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Хорькова Евсталия Петровна (Харькова)
Отец - Хорьков Петр ???? (Харьков), (Симский завод)
Мать - Хорькова Татьяна ???? (Харькова)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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