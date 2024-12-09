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Ларионова Варвара Олимпиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ларионова Варвара Олимпиевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11663
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.06.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
10.06.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Хорькова Людмила Петровна (Харькова)
Отец - Хорьков Петр Яковлевич (Харьков), гражданин (Симский завод)
Мать - Хорькова Татьяна Александровна (Харькова)
Воспр. - Ларионова Варвара Олимпиевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Оссовский Михаил Александрович (Ф - ?), гражданин (Аша-Балашевский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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