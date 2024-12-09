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Оссовский Михаил Александрович (Ф - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Оссовский Михаил Александрович (Ф - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11663
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.06.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Аша-Балашевский завод
Дата крещения
10.06.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Хорькова Людмила Петровна (Харькова)
Отец - Хорьков Петр Яковлевич (Харьков), гражданин (Симский завод)
Мать - Хорькова Татьяна Александровна (Харькова)
Воспр. - Ларионова Варвара Олимпиевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Оссовский Михаил Александрович (Ф - ?), гражданин (Аша-Балашевский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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