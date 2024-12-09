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Хорьков Петр Яковлевич (Харьков)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Хорьков Петр Яковлевич (Харьков)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11663
Роль персоны
Отец
Дата события
10.06.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
10.06.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Хорькова Людмила Петровна (Харькова)
Отец - Хорьков Петр Яковлевич (Харьков), гражданин (Симский завод)
Мать - Хорькова Татьяна Александровна (Харькова)
Воспр. - Ларионова Варвара Олимпиевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Оссовский Михаил Александрович (Ф - ?), гражданин (Аша-Балашевский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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