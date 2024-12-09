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Катаевская Анна Алимпиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Катаевская Анна Алимпиевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11662
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.04.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
30.04.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Хорьков Евгений Павлович (Харьков)
Отец - Хорьков Павел Яковлевич (Харьков), гражданин (Симский завод)
Мать - Хорькова Ирина Михайловна (Харькова)
Воспр. - Катаевская Анна Алимпиевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Опарин Александр Михайлович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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