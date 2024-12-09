Хорьков Константин Петрович (Харьков) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорьков Константин Петрович (Харьков)

Хорьков Константин Петрович (Харьков)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Хорьков Константин Петрович (Харьков)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11661
Роль персоны
Отец
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
06.10.1922 ?
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Хорькова Надежда Константиновна (Харькова)
Отец - Хорьков Константин Петрович (Харьков), гражданин (Симский завод)
Мать - Хорькова Ирина Николаевна (Харькова)
Воспр. - Гордеева Феодосия Петровна, жена гражданина (????)
Воспр. - Хорьков ???? Константинович, гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.