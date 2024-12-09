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Хрипунова Клавдия Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Хрипунова Клавдия Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11660
Роль персоны
Мать
Дата события
21.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
21.08.1921
Возраст (лет)
40
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Хрипунов Иван Петрович
Отец - Хрипунов Петр Филиппович, гражданин (Симский завод)
Мать - Хрипунова Клавдия Ивановна
Воспр. - Зайцева Феодосья Андреевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Хрипунов Михаил Петрович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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