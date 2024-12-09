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Не указаны

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Не указаны
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11659
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.06.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
28.06.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Харчевникова Агрипина Ивановна
Отец - Харчевников Иван Андреевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Харчевникова Мария ????
Воспр. - Не указаны
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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