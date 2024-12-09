Харчевников Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарчевников Иван Андреевич

Харчевников Иван Андреевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Харчевников Иван Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11659
Роль персоны
Отец
Дата события
28.06.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
28.06.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Харчевникова Агрипина Ивановна
Отец - Харчевников Иван Андреевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Харчевникова Мария ????
Воспр. - Не указаны
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.